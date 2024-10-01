В Подмосковье более 320 человек переселили из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселен 321 человек. Жителям 15 городских округов предоставлены жилые помещения в новостройках, жилье на вторичном рынке или выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Из аварийного жилья переселен 321 человек. На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городских округах: Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Клин, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Талдомский, Шатура из аварийного жилищного фонда расселено 321 человек из 142 жилых помещений», — говорится в сообщении.

Общая площадь расселяемого жилья составила 5 918,17 квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.