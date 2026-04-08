В Подмосковье 37 семей подали заявки на жилищные сертификаты

Собственники аварийного жилья за первую неделю программы подали 37 заявлений на получение жилищных сертификатов в 13 округах Подмосковья. Документ позволяет компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Жилищный сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский пояснил, что с его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья», — отметил Туровский.

Государство выкупает аварийные помещения по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Оплачиваемый минимум составляет 28 кв. м. Даже если площадь квартиры меньше, например 15 кв. м, собственник получит выплату из расчета 28 кв. м — около 5 млн рублей. Если жилье больше, компенсацию рассчитают по всей площади. При выборе более дорогой квартиры гражданин может доплатить разницу из собственных средств.

Для участия в программе необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, иметь дом, официально признанный аварийным и включенный в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление нужно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.