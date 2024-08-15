В Павловском Посаде вручили жилсертификаты переселенцам из аварийного жилья

На территории Павлово-Посадского городского округа реализуются мероприятия государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1 января 2024 года в качестве способа переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, собственники аварийных жилых помещений могут выбрать предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения (сертификат).

Обладателем сертификата участника государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» стала Татьяна Владимировна Маркова.

Также, Администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области с 2008 года исполняет государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот.

С 2023 года действует порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области на однократное получение за счет средств бюджета Московской области социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Обладателями государственного жилищного сертификата стали Павел Алексеевич Новиков и Никита Александрович Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.



По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.