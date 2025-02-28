В Павлово-Посадском округе отремонтировали 5 объектов образования в 2024 году

На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов рассказал, что в 2024 году в округе капитально отремонтировали 5 объектов образования: 3 школы и 2 детских сада, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе совещания Воробьев и Семенов обсудили не только капремонт образовательных учреждений, но и благоустройство, модернизацию системы ЖКХ и расселение из аварийного жилья.

В прошлом году были отремонтированы школа-интернет для детей с ОВЗ на ул. Тимирязева, лицей №2 им. В.В. Тихонова, СОШ №11 в р. п. Большие Дворы, дошкольное отделение Павловопосадской гимназии на ул. Фрунзе и детский сад «Колокольчик» в Электрогорске.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Все успели открыть в срок. Дети 1 сентября пошли уже в отремонтированные объекты», — доложил Семенов.

По его словам, сейчас в работе находится один детский сад — ДОУ «Малютка» в Павловском Посаде — и центр внешкольной работы в Электрогорске, который посещает около 200 детей.

В округе нет второй смены. Семенов отметил, что даже существует небольшой запас мест в учреждениях. Он назвал это хорошим фактом, потому что на территории округа становится больше людей.