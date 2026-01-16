В Орехово-Зуеве завершили треть капремонта спортшколы «Феникс»

Капитальный ремонт корпуса № 1 спортивной школы «Феникс» на улице Калинина, 12, в Ликино-Дулеве ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Работы финансируются из регионального бюджета.

На объекте задействованы 90 специалистов. Завершены демонтажные работы, продолжаются общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли. В ходе капремонта подрядчик заменит кровлю, инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, выполнит фасадные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроит прилегающую территорию. После завершения ремонта спортшкола получит новую мебель и спортивный инвентарь.

«Феникс» — единственный спортивный объект в микрорайоне ЛиАЗ, где жители могут заниматься спортом. Комплекс включает стадион, бассейн и здание игровых видов спорта. Сооружение построено в 1970-х годах и требует капитального обновления.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.