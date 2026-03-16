В Орехово-Зуеве продали 7,7 га изъятой сельхозземли

В Орехово-Зуевском округе реализовали три участка сельхозназначения общей площадью 7,71 га, ранее изъятые у собственников по решению суда. Торги прошли на портале ЕАСУЗ, общая выручка составила 2,28 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Три земельных участка площадью 2,55 га и два по 2,58 га расположены вблизи деревни Сальково. Ранее муниципальные службы земельного контроля установили, что земли длительное время не обрабатывались и заросли сорной растительностью. В 2023 году Орехово-Зуевский городской суд постановил изъять их для последующей продажи на публичных торгах.

«Муниципальные службы земельного контроля ранее провели обследование трех земельных участков площадью 2,55 га и двух по 2,58 га вблизи деревни Сальково. Установлено, что указанные площади долгое время оставались необработанными. По итогам разбирательства в 2023 году суд принял решение об их изъятии для дальнейшей реализации посредством публичного аукциона. Землевладельцы обязаны поддерживать состояние имущества таким образом, чтобы оно сохраняло плодородие и приносило пользу обществу», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Процедура изъятия неиспользуемых сельхозземель включает фиксацию нарушений, выдачу предписания собственнику и контроль его исполнения. При повторном выявлении нарушений материалы передают в Россельхознадзор, после чего вопрос решается в судебном порядке. Реализация участков направлена на вовлечение сельхозземель в хозяйственный оборот и сохранение их плодородия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.