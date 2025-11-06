В Орехово-Зуеве готовится к открытию стадион «Торпедо»

Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве на ул. Мадонская, д. 37 провели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок спортивные залы и раздевалки, заменили инженерные сети, окна, двери, фасад и кровлю здания. Кроме того, на территории построили дополнительное футбольное поле, установили системы вентиляции и кондиционирования, трибуны у хоккейной коробки. Общая площадь комплекса составляет 24,5 тыс. кв. м. Трибуны стадиона «Торпедо» рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест.

«Торпедо» — это база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Зимой хоккейная площадка превращается в каток, открытый для всех желающих.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.