В Одинцовском округе стартовал капремонт детского сада № 34

На улице Городок-17, д. 10а, в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа строители приступили к капитальному ремонту детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе. В настоящее время на объекте приступили к демонтажным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В двухэтажном здании строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.