В Мытищах снесен аварийный многоквартирный дом

В городе Мытищи, на улице Академика Каргина, ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 26а. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом был построен в 1957 году. Общая площадь жилого строения составляла порядка 400 квадратных метров. Со временем критически снизились технические и эксплуатационные показатели здания. Дом был признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.». Летом 2024 года завершились мероприятия по расселению жильцов 8 квартир, после чего было принято решение о демонтаже. Работы по сносу были проведены в IV квартале прошлого года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 426 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 304 объекта, что составляет 71% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.