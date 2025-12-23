В Мытищах начали рыть котлован для нового медицинского центра

В Мытищах на улице Коминтерна начались работы по устройству котлована для будущего многопрофильного медицинского центра, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Мытищи завершили снос старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах. Сейчас подрядчик приступил к рытью котлована для нового медицинского центра.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что на этом месте появится современное многопрофильное медучреждение. В составе комплекса предусмотрены стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, а также отделения терапии и хирургии. Общая площадь здания превысит 110 тысяч квадратных метров.

Строительство ведется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.