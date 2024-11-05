В Можайском округе выдали 19-й сертификат на приобретение собственного жилья

В торжественной обстановке государственный жилищный сертификат юной жительнице Можайска Екатерине вручила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная. Она поздравила обладательницу сертификата и пожелала ей успехов в учебе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Екатерина Тимофеева — третьекурсница Можайского техникума, в настоящее время получает профессию программиста.

«Мне очень интересно мое направление. Сейчас мы изучаем графический дизайн и различные программы. В будущем хочу работать по специальности в родном городе», — делится Екатерина.

Свое будущее жилье девушка присматривает в Можайске — так ей будет удобно добираться к месту учебы, а в дальнейшем и работы. Екатерина обещает бережно относиться к имуществу.

Всего в Можайском округе в этом году жильем обеспечивают 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что молодые люди могут выбрать для себя получение сертификата или ключей от квартиры, первый вариант остается более востребованным.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.