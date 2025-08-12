В Можайск выдали второй жилищный сертификат

Семье Кирюхиных из Можайска вручили сертификат для покупки жилья. Этот документ – реальная возможность для собственников аварийного жилья приобрести новое, комфортное и безопасное жилье в рамках государственной программы расселения аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для семьи Кирюхиных это не просто улучшение жилищных условий – это настоящий старт новой страницы в их жизни. И особенно символично, что это важное событие происходит накануне еще одного семейного праздника, совсем скоро их дочери Елене исполняется 18 лет.

Программа по выдаче жилищных сертификатов собственникам аварийного жилья продолжает действовать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.