В Москве стоимость аренды выросла на 25%, а в Петербурге на 17%

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Цены на аренду квартиры в России побили исторические максимумы. В период с сентября по ноябрь ставки подорожали на несколько десятков процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Дом РФ».

В Москве стоимость аренды жилья увеличилась на 25%. Там квартиру можно снять на месяц, в среднем, за 11 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге цены на аренду квартир увеличились на 17%. Снять квартиру там можно за 56 тыс. рублей.

В остальных регионах России цена аренды увеличилась в среднем на 12%. Одна из причин произошедшего — рост ключевой ставки и, соответственно, уменьшение доступности покупки квартиры в ипотеку.

Ранее сервис «Авито Недвижимость» провел исследование, согласно которому спрос на долгосрочную аренду жилья в РФ увеличился в третьем квартале 2024 года на 30%. Проверялась информация из 40 городов.