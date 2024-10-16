В России спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 30% за три месяца

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сравнили спрос на долгосрочную аренду жилья в России в III квартале 2024 года с данными II квартала текущего года и выяснили, что он увеличился на 30%. Исследование есть в распоряжении РИАМО.

В исследовании участвовали 40 городов, в 39 из них увеличился спрос на долгосрочную аренду. Больше всего спрос на съемное жилье вырос в Ставрополе — +91% — и в Калуге — +71%. В сравнении с предыдущими тремя месяцами 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе в среднем по стране увеличилось на 7%, а за год — на 9%.

Выбор объектов, по сравнению со II кварталом 2024 года, увеличился в 32 из 40 городов исследования. Самая заметная динамика — в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи (+29% в каждом), Калининграде, Севастополе, Томске и Улан-Удэ (+27% в каждом). Спрос на долгосрочную аренду жилья на «Авито Недвижимости», по сравнению со II кварталом 2024 года, вырос на 30%.

Интерес к студиям увеличился на 37%, к трехкомнатным квартирам и более — на 32%, к однокомнатным квартирам — на 29%, а к двухкомнатным — на 27%. За год спрос вырос на студии (+3%) и объекты с четырьмя комнатами и более (+6%).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев пояснил, что на третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона.

«В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года — в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды квартиры. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Основной причиной здесь также выступают высокие рыночные ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным», — сказал Каменев.

Самая заметная динамика роста спроса, по сравнению со II кварталом, выглядит так: в Ставрополе +91%, Калуге +71%, Томске и Кирове +68%, а в Ярославле +62%. Средняя стоимость аренды квартиры за квартал увеличилась на 2 тыс. рублей — до 30 тыс. рублей в месяц.

В III квартале 2024 года среди крупных городов России дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге. В каждом из этих городов за съемное жилье нужно было платить по 20 тыс. рублей в месяц. Самые высокие средние цены по итогам квартала зафиксированы в Москве — 90 тыс. рублей в месяц, Сочи — 55 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей и Казани — 40 тыс. рублей.