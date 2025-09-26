В Москве одобрено строительство 3 деловых и промышленных объектов

Правительство Москвы одобрило планы строительства трех деловых и промышленных объектов. Там будет создано более 2,8 тыс. рабочих мест. Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«В соответствии с распоряжением планируется построить: многофункциональный высокотехнологичный промышленный комплекс площадью более 100 тыс. кв. м в районе Южное Тушино, общественно-деловое здание площадью более 15 тыс. кв. м в районе Западное Дегунино и объект промышленно-производственного назначения в составе промышленного парка площадью около 27 тыс. кв. м в районе Отрадное», — следует из сообщения.

Программа стимулирования создания мест приложения труда утверждена правительством Москвы в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других объектов. Гендиректор компании-инвестора Евгений Поташников отметил, что получение статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда — важный этап в процессе реализации комплекса АФИ Пром Алтуфьево.

«Многоэтажный индустриальный парк площадью 133 тыс. кв. м — самый масштабный промышленный комплекс в формате light industrial, строящийся в столице. Его реализация позволит обеспечить порядка 3,5 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. В АФИ ПРОМ Алтуфьево будут созданы пространства, в которых удобно локализовать производство, внедрять инновации и масштабировать бизнес без необходимости покидать городскую черту. Новый индустриальный парк подойдет для обрабатывающей промышленности и производства, в том числе для выпуска электроники, текстиля, одежды, а также другой важной для города продукции», — сказал Поташников.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что центр «Моспром» помогает столичным компаниям выходить на международные рынки с 2019 года. Ключевым инструментом поддержки является байерская программа. Она позволяет компаниям принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях. Это открывает возможности для расширения географии экспорта, установления новых деловых связей и привлечения иностранных инвестиций. Подобные инициативы помогают предприятиям из столицы укреплять свои позиции на внешних рынках и наращивать экспортный потенциал.

