В Ленинском округе завершают возведение опор разворотной эстакады на Каширском шоссе

В Ленинском городском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции Каширского шоссе. Строительство ведется на третьем и четвертом этапах проекта, который должен быть завершен до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Долгожданная реконструкция Каширского шоссе стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона. Этот транспортный узел годами создавал серьезные затруднения для жителей, а теперь мы поэтапно решаем проблему заторов. До конца 2026 года завершим третий и четвертый этапы работ, кардинально улучшив транспортную ситуацию», — подчеркнул Станислав Каторов.

На текущий момент строители завершают возведение опор разворотной эстакады и выполняют устройство ригелей и подферменников. В I квартале 2026 года планируется начать монтаж стального пролетного строения. Параллельно ведутся работы по строительству дорог основного хода, боковых проездов, съездов и подземного перехода № 2. На участке подземного перехода специалисты занимаются устройством фундамента для ствола перехода и начали инженерную подготовку территории для возведения путепровода через автодорогу А-105. В активной стадии находятся работы по переустройству инженерных сетей, включая сети связи, кабельные линии и дождевую канализацию.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе в рамках III этапа масштабной реконструкции Каширского шоссе приступили к возведению подземного пешеходного перехода. Данный переход строится в районе Проектируемого проезда № 5208.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.