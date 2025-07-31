В Ленинском округе в один день начали демонтаж 3 незаконных торговых объектов

В соответствии с поручением губернатора Московской области в Ленинском городском округе продолжается ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых павильонов. Всего до конца года будет демонтировано 112 объектов. Снос трех из них начали в один день — 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Две палатки находились на муниципальной земле, третья — на частной, но также без оформления соответствующих разрешений. О необходимости демонтажа объекта мы предупреждаем владельцев в установленном порядке: за месяц до планируемой даты сноса, затем повторно — за неделю. К сожалению, многие собственники не исполняют предписания. В этих случаях приходится демонтировать ларьки своими силами, за счет муниципального контракта», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

30 июля начали демонтировать НТО по следующим адресам в городе Видное: проспект Ленинского комсомола, д. 46в, Советский проезд, д. 15, а также на автобусной остановке возле железнодорожной станции «Расторгуево». Владелец первой торговой точки вывез павильон своими силами. Во всех трех локациях также приведут в порядок прилегающую территорию.

На сегодняшний день в Ленинском округе ликвидированы порядка 70 торговых палаток, самовольно установленных с нарушением законодательства. Часть из них демонтируется в приоритетном порядке, если объект стоит участке, под которым проходит теплотрасса. До конца года снесут еще свыше 40 палаток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.