В Красногорске завершается строительство образовательного центра в Сабурове

Подходит к концу возведение большого образовательного центра «Сабурово» на 825 мест в ЖК «Пятницкие кварталы», который станет одним из четырех, планируемых к открытию к новому учебному году, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Готовность объекта строительства превышает 85%. Глава городского округа Дмитрий Волков совместно с родительской общественностью контролирует каждый этап реализации проекта.

Важно отметить, что в образовательном центре будет обеспечен полный цикл пребывания детей, благодаря чему командная работа позволит равномерно распределить учебный процесс, дополнительное образование и организацию досуга. Уже формируется команда единомышленников, которая создаст традиции и уклад новой школы, а также подготовит множество талантливых учеников.

«Наряду с развитием социальной инфраструктуры, большие задачи стоят в части развития дорожно-тротуарной сети и благоустройства. Для удобства и безопасности наших родителей и детишек построим удобный подход к школе и детскому саду, учитывая все составляющие комфорта и сложившиеся маршруты», — рассказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Всего в Красногорске в 2024 году запланировано строительство пяти школ и тринадцати детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.