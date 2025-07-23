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В Красногорске объявлен конкурс на капитальный ремонт гимназии

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания гимназии № 2 в городском округе Красногорск Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ гимназия № 2, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 23. Планируется в рамках проведения закупки провести капитальный ремонт трехэтажного здания 1968 года постройки, общая площадь которого составляет 4 285 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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