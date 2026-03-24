В Королеве продолжают капремонт стадиона «Вымпел»

Капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» продолжается в центральной части Королева. Строители завершили демонтаж и приступили к черновым и отделочным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании полностью завершены демонтажные работы и возведены новые внутренние перегородки. Сейчас специалисты ведут черновые работы в технических помещениях — венткамерах, электрощитовых и подсобных зонах. В залах выполняют штукатурную отделку и армирование пола под стяжку, укрепляют стены и заделывают швы кирпичной кладки.

В ближайшие дни рабочие демонтируют старую кровлю и установят строительные леса для дальнейших кровельных и фасадных работ. Параллельно на объекте начнутся инженерные работы.

Ежедневно на площадке задействованы 33 специалиста, обеспеченные необходимыми материалами и техникой. Проект предусматривает полное обновление кровли и фасада, замену инженерных сетей, новое напольное покрытие и освещение. Также изменится конфигурация зала: расширят зону для разбега и установят современное оборудование.

После завершения ремонта в корпусе откроют более 10 спортивных секций, включая волейбол, бадминтон, тяжелую атлетику и другие направления. Окончание работ запланировано на начало следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.