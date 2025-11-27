В Коломне проходит переселение из ветхого и аварийного жилья

При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и министерства строительного комплекса Московской области на территории городского округа Коломна успешно реализуется государственная программа, направленная на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в рамках реализации программы планируется расселить жителей 48 аварийных многоквартирных домов, общая площадь которых превышает 36 тыс. кв. метров.

В этом году администрация округа приступила к активному этапу исполнения программы. Приобретается 30 новых благоустроенных квартир для 104 граждан, проживающих в аварийном фонде. До конца 2025 года будет предоставлена 21 квартира для 72 жителей Коломны, остальные квартиры перейдут новым владельцам в первом квартале 2026-го года.

Согласно программе, срок расселения 48 аварийных домов установлен до 31 декабря 2029 года. Администрация Городского округа Коломна готова ускорить процесс решения вопроса. Жители получат новые благоустроенные квартиры значительно раньше установленного срока - до 1 сентября 2027 года.

При поддержке министерства жилищной политики Московской области и Фонда КРТ муниципалитет решает проблему также ветхого фонда путем реновации. В прошлом году запущен первый проект КРТ в г. Коломна, предусматривающий строительство 9 тыс. кв. метров нового жилья, из которых будет предоставлено для переселения ветхого и аварийного фонда 0,5 тыс. кв. метров. В ноябре 2025 года заключен еще один договор КРТ со строительством более 20 тыс. кв. метров нового жилья и предоставляющий для переселения 1 тыс. кв. метров. Проекты обеспечат расселение из аварийного и ветхого фонда 65 жителей Коломны за внебюджетные средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.