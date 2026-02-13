В Коломне начали монтировать кровлю спортзала нового корпуса школы № 14

В Коломне на улице Шилова продолжается строительство нового корпуса школы № 14, рассчитанного на 400 учеников. Подрядчик приступил к монтажу металлических конструкций кровли спортзала, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне на улице Шилова возводят новый четырехэтажный корпус школы № 14. Объект планируют сдать к 2027 году. Сейчас подрядчик начал монтаж ферменных металлических конструкций кровли спортивного зала и сборку строительных лесов для фасадных работ.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что на площадке работают более 40 специалистов и пять единиц техники. В здании уже ведется монтаж вентиляционных коробов, внутренних стен и перегородок, металлических конструкций и стяжка пола.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников. В нем разместятся классы основной и старшей школы, специализированные лаборатории, библиотека с ИТ-зоной, мастерские для мальчиков и отдельный класс для девочек. Все помещения оснастят современным оборудованием.

Для занятий спортом появится просторный зал, рассчитанный на одновременные занятия двух классов. Также рабочие обустроят теплый переход в основное здание школы. Территорию вокруг корпуса благоустроят: установят детские игровые и спортивные площадки, современное ограждение и наружное освещение.

Школа № 14 считается одним из крупнейших образовательных центров Коломны. В основном здании, построенном в 1970-х годах, сейчас учатся 1400 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.