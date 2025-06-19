В Коломне двум молодым людям-сиротам выдали жилищные сертификаты

В городском округе Коломна продолжается выдача жилищных сертификатов детям-сиротам, достигшим 18-летнего возраста. В 2025 году планируется обеспечить жильем 42 ребенка, оставшихся без родительской заботы. На сегодня выдано 25 сертификатов, и уже 14 ребят купили себе благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодняшний день для вас — особенный, ведь каждому человеку важно иметь свое жилье, особенно, если рядом нет родных и близких. Помните, что дом — это не просто стены и крыша над головой. Дом — это место, где живет душа каждого из нас. Создавайте свою собственную историю, наполняйте ее радостью, уютом и искренними чувствами», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Руководитель следственного отдела по г. Коломна ГСУ СК России по Московской области Андрей Бехтин обсудил с молодыми людьми их жизненные планы и уточнил соблюдение их законных интересов при оформлении жилищных сертификатов.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Московской области дети-сироты, не имеющие жилья, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Причем, второй вариант пользуется большей популярностью.

При выборе сертификата у ребят есть возможность купить квартиру не только по месту жительства, но и в любом муниципалитете. А при наличии собственных средств можно взять жилье большей площади, добавив необходимую сумму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.