сегодня в 15:27

В Клину завершили демонтажные работы в детском саду при гимназии им Ушинского

На Бородинском проезде, д. 12а, городского округа Клин продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения Гимназии имени Константина Ушинского. Подрядчик завершил демонтажные работы, в скором времени приступит к отделочным. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании детского сада строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.