В Клину завершили демонтаж при капремонте гимназии имени Ушинского

В городском округе Клин завершены демонтажные работы в основном здании гимназии имени Ушинского на Бородинском проезде, 28, в рамках капитального ремонта. В ближайшее время подрядчик приступит к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского проводится по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание школы, построенное в 1964 году и имеющее площадь 4 187,9 квадратных метров, ждет комплексное обновление. Планируется ремонт фасада и кровли, полная замена инженерных сетей и сантехнического оборудования, установка новых систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория, установлена новая мебель и оборудование. Открытие обновленной гимназии намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.