В Клину стартовал капремонт стадиона «Строитель»

В Клину начались работы по капитальному ремонту стадиона «Строитель». Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы финансируются в рамках региональной госпрограммы из бюджета. В процессе капремонта планируется:

обновление футбольного поля с подогревом;

ремонт беговых дорожек;

реновация спортивных залов и раздевалок;

министерство строительного комплекса Московской области;

замена инженерных сетей и сантехники;

установка новых окон и дверей;

обновление освещения;

благоустройство прилегающей территории.

Площадь спортивного ядра составляет более 15,8 тыс. кв. метров, а площадь существующих строений — 592,3 кв. метров. Все работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Стадион «Строитель» — старейший в округе, имеющий богатую историю, начиная с дореволюционных времен, когда на этом месте брат П. И. Чайковского — Модест — создал площадку и павильон для занятий спортом.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.