В Клину планируют капитально отремонтировать гимназию имени В. Н. Татищева

В городском округе Клин планируют провести капитальный ремонт гимназии имени В. Н. Татищева, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет за счет средств бюджета Московской.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МОУ Гимназия им. В. Н. Татищева в городском округе Клин Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МОУ Гимназия им. В. Н. Татищева Московская область, г. о. Клин, г. Клин, ул. Ленина, д. 18». Работы необходимо произвести в 3-этажном здании 1975 года постройки, общая площадь которого 5 521,4 кв. м.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.