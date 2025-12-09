сегодня в 19:42

В Химках завершили строительство комплекса для сборки системных блоков

В Химках завершили строительство производственно-складского комплекса для отверточной сборки системных блоков и хранения промышленных товаров, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Химках построили крупный производственно-складской комплекс площадью более 9 тысяч квадратных метров. Здесь организуют мелкосерийное производство непродовольственных товаров, включая отверточную сборку системных блоков персональных компьютеров, а также хранение промышленных товаров.

В проекте особое внимание уделили пожарной безопасности: предусмотрено современное оборудование, исключено хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Для эффективной логистики комплекс оборудовали 14 ворот для транспортных средств, что ускорит погрузочно-разгрузочные работы.

Ожидается, что предприятие создаст около 50 рабочих мест и внесет вклад в развитие промышленности и экономики Химок. Ввод объекта запланирован на конец декабря 2025 года. Строительство находилось под контролем инспекторов главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.