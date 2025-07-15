В Химках завершают реконструкцию школы им Матвеева

Капитальный ремонт в школе № 8 имени В. И. Матвеева в Химках планируют завершить в августе этого года. Работы по первому этапу реконструкции здания начались в ноябре 2024-го. А уже в этом сентябре в обновленную школу пойдут более 650 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас строители проводят чистовую отделку, фасадные работы, а также занимаются подключением инженерных систем. Впереди — работы по установке дверей, отделке поверхностей, санузлов, укладке пола, установке мебели, сантехники, благоустройству прилегающей территории. Общая площадь работ составляет почти 4 тысячи квадратных метров.

Восьмая школа имени Матвеева — одна из старейших в округе. Зданию почти 70 лет. Строители сохранят исторический облик учреждения образования. Художники украсят стены картинами с историей городского округа Химки и страны.

«Во дворе школы будет установлен мемориал в память о 352-й Оршанской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии», — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Будут сохранены и муралы в честь героев — Григория Муходавкина и Тимофея Воробейкина, а также вновь начнет работу школьный музей.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье и дальше будут реализовывать программу по капремонту школ. Так, в Серпухове удалось установить рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул губернатор.