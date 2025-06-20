В Химках проверили ход капремонта детского сада № 7

Депутаты Химок Николай Томашов и Валентин Герасимов провели выездной мониторинг капитального ремонта детского сада № 7, расположенного на улице Ватутина. Осмотр объекта показал, что работы ведутся в соответствии с графиком, на строительной площадке соблюдены все нормы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Детский сад был построен в 1969 году. С момента открытия капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. Валентин Герасимов отметил, что за годы эксплуатации здание устарело, как конструктивно, так и технически. Теперь дошкольное учреждение получает вторую жизнь.

«Прораб строительного участка рассказал нам о текущем этапе работ. Строители выполняют кровельные и фасадные работы, ремонтируют цоколь и отмостку, проводят переустройство входных групп. Особое внимание уделено модернизации инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации. На сегодняшний день завершают монолитные работы по возведению нового корпуса. Также рабочие приступили к монтажу кровли. На ней выполняется отсыпка керамзитом», — поделился Валентин Герасимов.

Благодаря проведенной перепланировке в учреждении появятся дополнительные помещения — современные спальни для детских групп и просторные образовательные кабинеты. Все это направлено на то, чтобы создать более комфортную и функциональную среду как для воспитанников, так и для педагогов.

«Ремонтные работы выполняются в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области. Такие выездные проверки мы с коллегами проводим регулярно. Это позволяет лично удостовериться в том, что работы идут качественно, в плановые сроки, без срывов. Для нас важно, чтобы дети получали образование в комфортных и безопасных условиях», — рассказал Николай Томашов.

Депутаты также поблагодарили подрядчиков за ответственный подход к делу и подчеркнули необходимость дальнейшего соблюдения сроков и стандартов качества. В ближайшее время планируется следующий этап проверки, по завершению основных строительных работ. Ремонт в дошкольном отделении завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.