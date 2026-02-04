В Химках начались отделочные работы при капремонте гимназии № 23

В Химках на улице Тюкова подрядчик приступил к отделочным работам в ходе капитального ремонта основного корпуса гимназии № 23. Работы ведутся по государственной программе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт основного здания гимназии № 23. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступила к общестроительным и отделочным работам.

Проект предусматривает обновление фасада и кровли, внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп, а также полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Для школы закупят новую мебель и современное оборудование.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного здания гимназии запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.