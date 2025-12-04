В Госдуме одобрили строительный эксперимент в Подмосковье

В Подмосковье 1 января 2026 года может стартовать строительный эксперимент

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, касающийся унификации требований к строительству и реконструкции частных и садовых домов в Подмосковье, сообщает «Царьград» .

Он предполагает проведение эксперимента в Московской области, который стартует 1 января 2026 года и продолжится в течение 3 лет, до 1 января 2029 года.

Между тем в Подмосковье строительство газопроводов ведется более чем в 90 населенных пунктах.

Ранее стало известно, что на улучшение экологии в Московской области в 2026 году планируется направить свыше 15 млрд рублей.

