Строительство газопроводов ведется более чем в 90 населенных пунктах Подмосковья

В декабре специалисты «Мособлгаза» ведут строительные работы в 94 населенных пунктах, расположенных в более 30 муниципалитетах Московской области. Работы проводятся в рамках реализации губернаторской программы газификации, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

На данный момент строительные бригады «Мособлгаза» работают в деревнях Ватулино, Помогаево, Брыньково Рузского м. о., деревнях Савинская, Гребчиха, Деревенищи Орехово-Зуевского м. о., деревне Саблино м. о. Зарайск, деревне Пестовская м. о. Шатура и других. Данные населенные пункты будут введены в эксплуатацию до 2028 года. После завершения работ жители смогут подвести газ до границ участка бесплатно по социальной газификации.

«Всего в губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70 населенных пунктов. До конца года в Подмосковье будет построено 250 километров новых газораспределительных сетей, к газу смогут подключиться 9,3 тыс. жителей региона в рамках реализации президентского проекта „Социальная газификация“», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Напомним, что губернаторская программа газификации действует в населенных пунктах, в которых не проведено централизованное газоснабжение. Подведение газа позволит улучшить условия для проживания в регионе и повысить инвестпривлекательность.

Критерии для включения негазифицированного населенного пункта в губернаторскую программу:

в населенном пункте прописано не менее 30 человек;

стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тыс. рублей.

Узнать доступные способы газификации в определенном населенном пункте можно с помощью интерактивной карты «Мособлгаза».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.