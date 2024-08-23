В городе Ликино-Дулеве вручили ключи переселенцам из аварийного жилья

Жителям Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа вручили ключи от квартир в новом доме, построенном в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Сдан дом на улице Октябрьской. В общей сложности это 46 квартир, где будут проживать 125 человек. Все квартиры с внутренней отделкой, имеется сантехника и электрика. В самом районе развита необходимая инфраструктура.

В трехэтажный жилой дом переедут семьи, проживающие в аварийных домах на улице Советская № 39, Комсомольская № 4, 5, улице 30 лет ВЛКСМ № 11.

Общая площадь расселяемого фонда составит более 1,8 тыс. кв. метров.

Вместе с жителями Ликино-Дулево готовятся справить новоселье в домах-новостройках переселенцы из Пушкино, Подольска, Клина, Шатуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.