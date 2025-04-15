В Гольянове ликвидировали нелегальные пункты приема металлолома

В восточной части Москвы обнаружены самостройные объекты, где осуществлялась противозаконная предпринимательская деятельность. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках мониторинга Восточного административного округа специалисты выявили два строения, совокупная площадь которых превышала 500 квадратных метров.

«Постройки располагались на участке общего пользования рядом с домом 5 на Амурской улице и использовались под точки сбора металлолома и другого вторсырья. Объекты на кадастровом учете не состояли, разрешительная документация на их возведение и имущественные права на строения не оформлялись», — отметил Бобров.

Он добавил, что, помимо этого, прилегающая территория была загромождена строительными отходами, производственным мусором и металлическим ломом.

На текущий момент нарушение устранено. Силами Госинспекции по недвижимости незаконные постройки были снесены, а нелегальная коммерческая деятельность прекращена. Участок полностью расчищен и приведен в соответствие с санитарными нормами.