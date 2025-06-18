В ФОКе Лобни приступили к установке оконных блоков

В Лобне продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Как сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, на данный момент работы выполнены на 45%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик приступил к установке оконных блоков и витражей. Ежедневно на объекте трудятся 45 рабочих, задействовано три единицы техники. Завершены монолитные работы. Ведется устройство кровли, монтаж внутренних перегородок и инженерных сетей», — отметил Александр Михайлович.

До конца июля рабочие приступят к устройству фасадных конструкций и проведению работ по благоустройству. Завершение строительства ожидается к концу текущего года.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 3,1 тыс. кв. м, где будут размещены большая чаша размером 25×15 м и малая чаша 15×6 м, а также спортивный и тренажерный залы.

Кроме того, в комплексе предусмотрены кафе, медицинский блок и спортивный магазин. На прилегающей территории планируется обустройство парковки для автомобилей, велосипедов и самокатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.