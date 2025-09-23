сегодня в 13:42

В Электростали в здании «Детской музыкальной школы» начались демонтажные работы

Детскую музыкальную школу на улице Николаева д. 11, в Электростали ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Трансдорстрой» ведут демонтажные работы.

«На объекте работают 28 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь школьного здания — 1 729,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленная школа должна в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.