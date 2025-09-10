В дошкольном отделении Новопетровской школы отремонтировали кровлю

сегодня в 16:02

В муниципальном округе Истра завершены работы по текущему ремонту кровли в дошкольном отделении Новопетровской средней общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонт выполнен с целью улучшения условий пребывания детей и персонала учреждения. В число работ вошли: замена кровельного покрытия и укрепление конструкции крыши. Специалисты уделили особое внимание гидроизоляционным материалам, обеспечивающим защиту здания от атмосферных осадков и влаги.

Ремонтные мероприятия стали важным этапом развития инфраструктуры образовательных учреждений муниципалитета и обеспечили комфорт и безопасность дошкольников и педагогов.

Создание безопасных и комфортных условий для детей — один из ключевых приоритетов образовательных учреждений муниципального округа Истра.

Все работы были завершены в начале сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.