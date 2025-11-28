В дошкольном отделении Дмитровской гимназии стартовали общестроительные работы

На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос». Подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

В здании детского сада, общей площадью более 1900 квадратных метров, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.