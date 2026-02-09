сегодня в 18:07

В Домодедово откроют ФОК с бассейном во втором квартале 2026 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Авиационный Домодедово находится на завершающей стадии. Сейчас на объекте работают около 30 специалистов. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж полов, установка розеток, выключателей, систем освещения, видеонаблюдения и кондиционирования. Параллельно готовятся к финишным гидравлическим испытаниям инженерного оборудования и чаши бассейна. Общая строительная готовность составляет 85 процентов.

Комплекс возводится инвестором. В здании разместят зал единоборств, тренажерный зал, помещения для групповых занятий и 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Проект предусматривает возможность заниматься несколькими видами спорта.

Объект проинспектировали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Домодедово Леонид Ковалевский и первый заместитель главы округа Александр Епишин. По словам Вячеслава Фетисова, комплекс отличается современным уровнем и функциональностью.

Ожидается, что новый спортивный объект значительно улучшит инфраструктуру микрорайона Авиационный и станет востребованным среди жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.