В Домодедове вручили сертификаты на покупку нового жилья из аварийных домов

Глава Домодедово Евгения Хрусталева вручила домодедовцам, переселяющимся из аварийных домов, сертификаты на покупку нового жилья. Люди искренне радуются, делятся планами и надеждами на новый комфортный дом. Особенно ценно, что семьи остаются в нашем округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из сертификатов предназначен для действующего участника СВО. Летом он обратился в чат главы Домодедово с вопросом о переселении. Администрация взяла ситуацию на контроль — и сегодня за него доверенное лицо получило долгожданный документ. Евгения Михайловна уверена: боец вернется с Победой, и сразу в новую квартиру.

Сертификаты — это хорошая возможность приобрести квартиру в новостройке, не дожидаясь расселения годами. Программа реализуется при поддержке губернатора и правительства Московской области.

«Кстати, из трех семей, кому вручала сертификаты в начале августа, двое уже купили жилье и скоро отметят новоселье, а третья оформляет необходимые документы. От всей души поздравляю домодедовцев с этим важным событием!» — Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.