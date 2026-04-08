В Домодедове обсудили переселение из аварийных домов

В администрации горокруга Домодедово прошла встреча с жителями аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2026 года. Участникам рассказали о ходе программы переселения и условиях получения жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники администрации разъяснили порядок переселения и возможности использования сертификатов для самостоятельной покупки квартиры в новостройке. Такой механизм позволяет не ждать ввода конкретного дома и не ограничиваться одной локацией.

«В Подмосковье, чтобы держать хороший темп расселения, мы не только строим новые дома, но также используем такой инструмент, как сертификат. И многие жители выбирают именно его — потому что не нужно ждать, когда введут новый дом, не нужно привязываться к одной локации», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он добавил, что государство выкупает аварийное жилье по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальная оплачиваемая площадь составляет 28 квадратных метров.

С начала действия новой программы подано 37 заявлений от жителей 13 округов. Подать заявление в администрацию можно до 1 июля 2026 года. При одобрении сертификата соглашение необходимо заключить до 3 августа 2026 года, а подобрать жилье и оформить договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года. Квартиру по сертификату можно приобрести в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.