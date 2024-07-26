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В Домодедове экскурсию по новому зданию школы № 12 провели для родителей учащихся

Новая школа на 825 мест в округе Домодедово готовится к открытию 1 сентября. Строители показали родителям будущих учеников, как выглядят учебные кабинеты, спортивные и актовый залы, блок медицинских помещений, библиотечно-информационный центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Нам рассказали, что второе здание школы откроет свои двери уже 1 сентября. В школе № 12 расширяются возможности и профильного обучения, и дополнительного образования», — сообщила директор Домодедовской школы № 12 Татьяна Бабынина.

В школе планируются профильные классы: космический и лингвистический. Оборудование для них уже закуплено.

В кабинетах стоит новая мебель, на кухне — оборудование. В актовом зале уже установлены кресла, а в спортивном зале рабочие размещают инвентарь для занятий физкультурой.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.