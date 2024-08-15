В Долгопрудном продолжается строительство нового корпуса гимназии № 13

В школьном дворе гимназии № 13 в округе Долгопрудный трудятся рабочие и спецтехника. Здесь продолжается строительство пристройки на 300 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на объекте находятся порядка 20 человек. Уже разработан котлован, идет бетонная подготовка под фундаментную плиту. Работы ведутся качественно, в срок завозятся необходимые материалы, арматура.

Реконструкция общеобразовательного учреждения проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств регионального бюджета и городского округа Долгопрудный. Окончание строительства запланировано на III квартал 2025 года.

За минувшие 30 лет с момента открытия школа, в которой сейчас обучается более 1500 детей, ни разу капитально не ремонтировалась.

В рамках строительства также запланирован капитальный ремонт основного здания.

А пока на стройплощадке кипит работа, школа, как и все образовательные учреждения города, готовится к наступлению нового учебного года. Кстати, 27 августа в гимназии № 13 в 18:00 состоится собрание родителей первоклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.