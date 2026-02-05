В Дмитрове продолжается капремонт детсада при гимназии «Логос»

В здании дошкольного отделения гимназии «Логос» на Кропоткинской улице в Дмитрове почти завершены демонтажные работы, строители приступили к общестроительным работам. Ремонт проводится в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

В детском саду площадью более 1900 квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт коснется всех групповых помещений и пищеблока. Фасад здания также будет обновлен, а на прилегающей территории проведут благоустройство.

Открытие обновленного здания детского сада запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.