В ДК «Павлово-Покровский» Подмосковья более чем на 60% завершили капремонт

В подмосковном Павловском Посаде продолжаются работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Павлово-Покровский». Строительная готовность объекта — 62%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. В настоящее время на объекте работают 27 человек. Строители проводят кровельные работы.

Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. метров.

Культурное учреждение было открыто почти 100 лет назад, в 1929 году. Оно всегда имело большую популярность среди жителей. На его базе организовано большое количество кружков для детей и представителей старшего поколения. Занимаются танцевальные, музыкальные и театральные коллективы.

Жители округа давно просили модернизировать учреждение.

На время ремонта все клубные формирования продолжают свою деятельность на базе других учреждений.

Завершить все работы на объекте планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.