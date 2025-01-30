В деревне Назарьево Павловского Посада продолжается строительство ФАПа

Новый фельдшерский здравпункт строится в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа и располагается по адресу: Павловский Посад, деревня Назарьево, дом № 65А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

29 января заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков совместно с депутатом совета депутатов от партии «Единая Россия» Павлом Ненашевым проверили темпы работ.

В фельдшерском здравпункте разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Здравпункт будет оснащен современным оборудованием.

На прилегающей территории будет организована парковочная зона, высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы.

Количество обслуживаемого населения составит более 500 человек.

Строительство нового фельдшерского здравпункта позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.