В Бронницах построят новый корпус лицея к 1 сентября 2026 года

Новый корпус лицея на 100 мест строят в городском округе Бронницы в рамках госпрограммы Московской области. Строительная готовность объекта превысила 70%, открыть здание планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус возводят по адресу: улица Льва Толстого, дом 8. Общая площадь здания составит более 4,5 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте продолжаются фасадные и отделочные работы, ведется монтаж лифтового оборудования и систем вентиляции. В актовом зале уже смонтирован каркас сцены, также строители устанавливают ограждение и приступили к благоустройству территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.