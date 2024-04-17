В больнице имени Буянова начался монтаж тяжелого медоборудования

В Царицыне на базе больницы им Буянова установят 15 единиц тяжелого оборудования

В районе Царицыно проходят работы в новом флагманском центре по оказанию экстренной медицинской помощи на базе больницы имени Буянова, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь нового учреждения составит порядка 15,2 тыс. кв. м. На сегодняшний день известно, что строители начали монтаж и расстановку медицинского оборудования.

«Всего в новом медцентре установим более 1,2 тысячи единиц медицинской техники. Речь идет в том числе о тяжелом диагностическом оборудовании: аппарате МРТ, двух аппаратах КТ, двух ангиографах, а также двух стационарных и восьми передвижных рентгеновских аппаратах. Всего — 15 единиц», — объяснил Бочкарев.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что флагманский центр станет неотъемлемой частью столичной системы оказания экстренной помощи.

«В нем предусмотрено девять разнопрофильных операционных, а также противошоковое отделение и реанимационный зал. Благодаря современному медицинскому оборудованию в учреждении смогут оказываться любые виды медицинской помощи. Помимо монтажа оборудования, строители завершают отделочные работы», — добавил Загрутдинов.