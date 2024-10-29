сегодня в 16:35

В Богородском округе вручили ключи от новых квартир жителям аварийного дома

В Богородском округе продолжается работа по сокращению ветхого жилого фонда. Жителям аварийных домов предоставляют современные квартиры. Жители старого дома в д. Караваево скоро переедут в новое и комфортное жилье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Богородского округа Игорь Сухин вручил ключи жителям аварийного дома в д. Караваево на оперативном совещании. Новое жилье приобретено в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Благоустроенное жилье расположено по адресу: г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 14 Б. Многоквартирный дом построен по современным стандартам. Во дворе есть игровая площадка, парковка. Рядом скоро откроют новый детский сад. Жители с нетерпением ждут переезда.

Ранее уже успели отметить новоселье жители Старой Купавны. В современные многоэтажки на улице Чкалова переехали 128 семей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.